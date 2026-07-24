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Губерниев — о женской сборной России по водному поло на Кубке мира: «Молодцы!»

Константин Белов
Корреспондент

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался после поражения женской сборной России по водному поло в полуфинале Кубка мира от Испании (10:10, пенальти 3:5).

«Была упорная борьба в полуфинале, наши девочки проиграли только в серии буллитов. Могу только рукоплескать девочкам. Они были в шаге от финала. Достойно играли с равными соперниками. Нам же нужно, чтобы они, как испанцы в футболе, уверенно дошли до финала и обыграли Месси. Молодцы! Достойный результат», — сказал Губерниев «СЭ».

В матче за третье место Россия сыграет с Австралией, в финале встретятся Испания и США. Игры пройдут в воскресенье, 26 июля. Турнир проходит в Сиднее (Австралия).

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Сборная России по водному поло
Дмитрий Губерниев
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