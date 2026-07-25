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Фесиков о выступлении сборной России на Кубке мира по водному поло: «Девушки показали настоящий класс»

Константин Белов
Корреспондент

Руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков прокомментировал «СЭ» выступление женской сборной России по водному поло на Кубке мира.

«Мы впервые за долгое время выехали на столь крупный турнир. Водное поло — первый командный вид спорта, вернувшийся на международную арену, — и это очень ценно. Хочу поблагодарить Дмитрия Аркадьевича Мазепина за то, что перед спортсменами открываются такие горизонты. И самое важное: наши девушки поехали и показали настоящий класс», — сказал Фесиков «СЭ».

Женская сборная России проиграла в полуфинале Кубка мира Испании (10:10, 3:5 в серии пенальти). В матче за третье место Россия сыграет с Австралией.

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Сборная России по водному поло
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