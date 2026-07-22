Водное поло
Новости
Fina-2015 Fina-2017 Олимпиада
Уведомления
Главная
Водное поло

Сегодня, 15:16

Женская сборная России по водному поло сыграет со сборной Испании в полуфинале Кубка мира

Руслан Минаев

Соперником женской сборной России по водному поло в полуфинале суперфинальной стадии Кубка мира станет сборная Испании.

В 1/4 финала испанки победили венгерок со счетом 8:7. Ранее Россия обыграла Нидерланды (11:6).

Матч России и Испании состоится 24 июля. Начало — в 13.15 мск. В другом полуфинале сборная США сыграет со сборной Австралии (начало — в 11.30 мск). Финал пройдет 26 июля (начало — в 9.15 мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по водному поло
Читайте также
Дружба с Трампом может привести Инфантино в ООН. Станет ли глава ФИФА президентом планеты Земля?
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Соболеву грозит дисквалификация, Адамов готов уйти, а тема с Тюкавиным еще не закрыта. Что происходить в «Зените» перед стартом нового сезона РПЛ
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макарова: «Испания или Венгрия в полуфинале Кубка мира? Мне было бы интересно сыграть с любой из этих сборных»
Новости
RSS RSS
Все новости