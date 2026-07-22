Женская сборная России по водному поло сыграет со сборной Испании в полуфинале Кубка мира

Соперником женской сборной России по водному поло в полуфинале суперфинальной стадии Кубка мира станет сборная Испании.

В 1/4 финала испанки победили венгерок со счетом 8:7. Ранее Россия обыграла Нидерланды (11:6).

Матч России и Испании состоится 24 июля. Начало — в 13.15 мск. В другом полуфинале сборная США сыграет со сборной Австралии (начало — в 11.30 мск). Финал пройдет 26 июля (начало — в 9.15 мск).