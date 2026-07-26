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Сегодня, 09:40

Тренер женской сборной России по водному поло Маркоч: «Горжусь девочками, влюбили в себя даже австралийскую публику»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Кубке мира в Австралии.

«Я горжусь девочками, они молодцы. Влюбили в себя даже австралийскую публику. Потому что проявили характер, умение, дружелюбие. Мы показали хорошее водное поло, но этого было недостаточно для победы. Наверное, сомнение не позволило нам показать наше техническое мастерство. Мы ошибались при реализации численного большинства. Мы шли вперед, заставляли ошибаться, наш план работал, но точку в атаках мы не смогли поставить. Нервозность также не позволила нам удержать центр нападения австралиек. Они очень много забили голов с игры, мощно сыграли в центре, создавая постоянно напряжение.

Мы не смогли грамотно защититься, хотя акцентировали на этом внимание. Поэтому все справедливо, Австралия была сильнее. Но думаю, что мы все проанализируем и будем расти. Уверен, что за два года мы наберем физическую и технико-тактическую форму через игры. А у нас уже много приглашений из Венгрии, Италии, Греции, Китая. Конечно, мы будем участвовать в международных соревнованиях и спаррингах. Это даст нам возможность расти. Я горжусь нашими девочками, они молодцы! В такой сложной обстановке не испугались и отдали все что было без остатка», — сказал Маркоч «СЭ».

26 июля на турнире в Сиднее женская сборная России проиграла сборной Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло — 9:12. В полуфинале россиянки уступили испанкам(10:10, 3:5 пенальти), а в четвертьфинале победили нидерландок (11:6).

Россия проиграла Испании в&nbsp;полуфинале Кубка мира по&nbsp;водному поло.Российские ватерполистки на равных бились с испанками. Но уступили олимпийским чемпионкам по пенальти
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Сборная России по водному поло
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