Российскому волейболу — 99!

До векового юбилея одной из самых популярных спортивных игр в России остается всего ничего.

Волейбол снова в моде. Прогуливаясь по дворам любого московского района, вы наверняка обнаружите компанию спортсменов-любителей, перекидывающих мяч через сетку. Здесь будут и дети, и игроки постарше, и мужчины, и женщины, самого разного уровня подготовленности и социального положения.

Все это возвращает нас на век назад, когда волейбол был по-настоящему забавой миллионов. Не зря же одна из первых книг о нем в Германии вышла под названием «Волейбол — народная русская игра». Впрочем, своей популярности он, пожалуй, и не терял.

Мяч и сетка

Преподаватель физкультуры Уильям Морган в американском Холиоке натянул теннисную сетку на высоте примерно двух метров и придумал руками перебрасывать через нее мяч в 1895 году. До наших краев игра, которую сначала назвали «минтонет», а затем и «волейбол», добралась примерно через два десятка лет.

Еще до революции, в 1914 году, американские инструкторы завезли волейбол в Поволжье, в 1916-м он появился в столице Российской империи. Первыми центрами развития игры стали Казань и Нижний Новгород, затем Дальний Восток. Чуть позже заокеанский гость добрался до Москвы.

В первом официальном матче 28 июля 1923-го сыграли команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). Тогда многие называли волейбол «игрой актеров», он был очень популярен в артистических кругах. Во дворах многих театров можно было увидеть площадки, прилично играли такие знаменитости, как Николай Боголюбов, Борис Щукин и Анатолий Кторов.

Прошло еще десятилетие, и волейбол стал одним из самых массовых видов спорта в СССР. О его популярности говорит включение в программу Всесоюзной спартакиады, прошедшей в 1928 году в Москве. Через пять лет начали проводить чемпионаты страны, в которых поначалу участвовали сборные городов — и у мужчин, и у женщин пальму первенства удерживали представители столицы.

Также в 1932 году появилась предшественница национальной федерации — секция волейбола при Всесоюзном совете физической культуры. Чуть позже, когда было учреждено звание «Мастер спорта СССР», первыми его обладателями от волейбола стали Клавдия Топчиева, Елена Войт и Нина Семенова.

Играют все!

Развитие волейбола в стране приостановила, но не прервала Великая Отечественная война. Многие спортсмены ушли на фронт, кавалерами боевых наград стали Гиви Ахвледиани, Порфирий Воронин, Серафима Кундиренко, Николай Михеев, Виктор Правдин, Константин Рева, Владимир Саввин, Анатолий Саркисов, Михаил Сунгуров, Владимир Ульянов, Анатолий Чинилин, Александр Щербин, Анатолий Эйнгорн, Алексей Якушев и многие-многие другие.

Интересно, что даже в военные годы в волейбол играли и в воинских частях, и в тылу. А после победы в стране начался настоящий бум — только по официальным данным, количество занимающихся этим видом спорта достигало пяти-шести миллионов. А некоторые источники приводят цифры в несколько раз больше!

Как написал в книге воспоминаний прославленный тренер Вячеслав Платонов: «Те годы не представимы без волейбола. Мяч, летевший через сетку, имел колдовское влияние на подростков, на юношей и девушек, на храбрых воинов, вернувшихся с полей сражений».

Чемпионаты СССР возобновились еще в 1945-м. А вскоре произошло важнейшее событие — в 1948 году Советский Союз вступил в Международную федерацию волейбола (ФИВБ), образованную годом ранее. Сборные страны начали выступать на международных соревнованиях, причем триумфально.

Советские волейболисты выиграли первые чемпионаты мира и среди мужчин в 1949 году, и среди женщин в 1952-м. Не говоря о первенствах Европы, где они доминировали. У всех на слуху были имена Ревы, Саввина, Владимира Щагина, Якушева, Воронина, Ульянова, Александры Чудиной, Веры Озеровой, Милитии Кононовой, Валентины Осколковой, Валентины Свиридовой, Александры Жаровой и других.

— Конечно, тот волейбол и нынешний сравнивать почти невозможно, — говорил «СЭ» знаменитый Георгий Мондзолевский. — Сейчас даже либеро в командах под 190, а нападающие почти все за 2 метра. А у нас таких было всего несколько человек на весь чемпионат СССР.

Поколение за поколением

На протяжении долгих лет отечественные волейболисты сохраняли лидирующие позиции в Европе и мире. Менялись поколения, приходили новые тренеры, многие из которых сами были вчерашними игроками, — Осколкова, Якушев, Чинилин, Эйнгорн. Но задача побеждать на любом уровне оставалась неизменной, что лучше всего говорит об уровне советского волейбола.

В 1964 году впервые волейбольные турниры были включены в программу Олимпийских игр. И мужская сборная под управлением Юрия Клещева привезла из Токио золото, а женская — серебро. В женском волейболе почти все 60-е и 70-е годы прошли под знаком соперничества команд СССР и Японии. Советскую сборную в 1966 году возглавил Ахвледиани, и под его руководством началась «золотая эра» сборной. В ней блистали Инна Рыскаль, Людмила Булдакова, Нина Смолеева, Галина Леонтьева, Роза Салихова и многие другие. С 1967 по 1973 год советские волейболистки не проиграли ни одного крупного турнира.

— С Ахвледиани с самого начала было очень интересно работать, — вспоминала Рыскаль. — Не могу точно объяснить как, но он умел найти подход к каждому игроку. Гиви Александрович — золотой человек, очень приличный, порядочный, умный.

У мужской национальной команды такая эпоха побед началась позже. В 1977 году ее возглавил уже упомянутый Платонов, и с ним во главе сборная выигрывала только золото следующие восемь лет. Вячеслав Зайцев, Владимир Кондра, Олег Молибога, Александр Савин — эти и многие другие имена до сих пор помнят болельщики.

Что же касается национального чемпионата, то у мужчин почти безраздельно царил ЦСКА. А вот в женском турнире ведущей силой были московские «Динамо» и «Локомотив», а в конце 70-х началась эпоха «Уралочки» и Николая Карполя.

Без упоминания этого знаменитого тренера был бы неполным любой рассказ об истории отечественного волейбола. Ему удалось создать в Свердловске самобытную команду и превратить ее в мировой бренд. А со сборными СССР и России пять раз подняться на олимпийский пьедестал. Герой труда России Карполь и поныне играет важную роль в «Уралочке», завоевавшей серебро в предыдущем чемпионате России.

После распада СССР волейбол пережил очень непростые времена. Но не растерял ни популярности, ни силы. Одной из самых ярких побед в истории всего российского спорта остается финал олимпийского турнира в Лондоне-2012, где команда Владимира Алекно обыграла бразильцев. Неоднократно становились лучшими в мире и Европе российские девушки. Сергей Тетюхин и Максим Михайлов, Евгения Артамонова и Екатерина Гамова, Елена Година и Наталия Гончарова, Алексей Вербов и Дмитрий Мусэрский, Татьяна Грачева и Елизавета Тищенко — все это легенды российского и мирового волейбола.

Клубные чемпионаты России продолжают оставаться одними из сильнейших в мире. Казанский «Зенит», белгородское «Белогорье» и новосибирский «Локомотив» выигрывали мужскую Лигу чемпионов. Казанское «Динамо» побеждало у женщин. И хочется верить, что и в год столетия российского волейбола трибуны арен будут по-прежнему заполнены. Это лучший подарок, который могут сделать юбиляру болельщики.