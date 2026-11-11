Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Уведомления
Главная
Волейбол
Россия

Карполь проведет прощальный волейбольный матч в роли главного тренера в январе

Никита Давыдов

Прощальный волейбольный матч Николая Карполя в качестве главного тренера состоится 4 января 2027 года в Омске в рамках Кубка Первого канала, сообщила пресс-служба организации.

4 и 5 января в Омске пройдут встречи между женскими и мужскими командами «Звезды России» и «Звезды мира», составленными из игроков чемпионата России. В первый день сыграют женские команды, во второй — мужские.

Карполь возглавлял «Уралочку» с 1969 по 2023 год. За это время команда 11 раз выиграла чемпионат СССР, 14 раз — чемпионат России и восемь раз — Кубок европейских чемпионов. Со сборной СССР специалист дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), а со сборными СНГ и России трижды завоевывал серебро Игр (1992, 2000, 2004).

Кубок Первого канала по волейболу впервые прошел в 2024 году в Москве. В 2025-м турнир состоялся в Белграде, где сборные России дважды обыграли команды Сербии. В 2027 году соревнования пройдут в формате противостояния российских игроков и легионеров чемпионата страны.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Волейбол
Николай Карполь
Читайте также
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
«Иногда такое залетает». Орлов с «Шаркс» забрали победу после погони за «Маммот»
Малинин дал шанс себя обыграть в Америке. Никто не воспользовался
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» разгромил «Нову» и возглавил таблицу чемпионата России по волейболу

«Кузбасс» отыграл два матчбола и победил «Динамо-Урал» в чемпионате России по волейболу
Новости
RSS RSS
Все новости