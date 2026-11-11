Карполь проведет прощальный волейбольный матч в роли главного тренера в январе

Прощальный волейбольный матч Николая Карполя в качестве главного тренера состоится 4 января 2027 года в Омске в рамках Кубка Первого канала, сообщила пресс-служба организации.

4 и 5 января в Омске пройдут встречи между женскими и мужскими командами «Звезды России» и «Звезды мира», составленными из игроков чемпионата России. В первый день сыграют женские команды, во второй — мужские.

Карполь возглавлял «Уралочку» с 1969 по 2023 год. За это время команда 11 раз выиграла чемпионат СССР, 14 раз — чемпионат России и восемь раз — Кубок европейских чемпионов. Со сборной СССР специалист дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), а со сборными СНГ и России трижды завоевывал серебро Игр (1992, 2000, 2004).

Кубок Первого канала по волейболу впервые прошел в 2024 году в Москве. В 2025-м турнир состоялся в Белграде, где сборные России дважды обыграли команды Сербии. В 2027 году соревнования пройдут в формате противостояния российских игроков и легионеров чемпионата страны.