«Кузбасс» отыграл два матчбола и победил «Динамо-Урал» в чемпионате России по волейболу

Кемеровский «Кузбасс» одержал волевую победу над уфимским «Динамо-Уралом» в матче седьмого тура мужской волейбольной Суперлиги — 3:2.

На тай-брейке кемеровчане отыграли два матчбола и вырвали победу. Счет по партиям — 23:25, 25:23, 23:25, 25:17, 16:14.

«Кузбасс» одержал четвертую победу в семи матчах сезона и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо-Урал» с двумя победами располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Кузбасс» 18 ноября примет московский МГТУ, а «Динамо-Урал» 19 ноября сыграет дома с «Оренбуржьем».

В других матчах дня «Динамо-ЛО» на выезде обыграло «Газпром-Югру» со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17), а «Белогорье» в гостях одержало победу над МГТУ — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).