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Локомотив — Нова: счет и результат матча 6 тура Суперлиги 10 ноября 2026

«Локомотив» разгромил «Нову» и возглавил таблицу чемпионата России по волейболу

Руслан Минаев

Новосибирский «Локомотив» одержал четвертую победу подряд в мужской волейбольной Суперлиге. В домашнем матче 6-го тура команда обыграла «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3:0.

«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах сезона и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нова», имеющая по три победы и поражения, занимает 11-ю строчку.

В следующем туре новосибирцы 15 ноября примут красноярский «Енисей». «Нова» днем ранее сыграет на своем поле с «Факелом-Ямалом» из Нового Уренгоя.

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ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК НОВА
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