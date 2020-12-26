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Тарасова — Бузовой: «Ты не хочешь прощаться с профессией фигуристки»

Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Бузова выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и добралась до финала.

— Поздравляю тебя, что ты в эти годы получила большую радость от знакомства с новой профессией, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И ты не хочешь с этим прощаться. И твои мужчины сделали все, чтобы ты в нее влюбилась. Будь счастлива!

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