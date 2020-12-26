Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Бузова выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и добралась до финала.

— Поздравляю тебя, что ты в эти годы получила большую радость от знакомства с новой профессией, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И ты не хочешь с этим прощаться. И твои мужчины сделали все, чтобы ты в нее влюбилась. Будь счастлива!