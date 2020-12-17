Шарапова согласилась выйти замуж за британского миллионера

Бывшая теннисистка Мария Шарапова в Instagram сообщила, что согласилась на предложение выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.

«Я тебе сказала «да» еще в первый день нашей встречи. Или мы просто это так красиво скрывали?» — подписала публикацию Шарапова.

Гилксу принадлежит часть акций аукциона Phillips, а также собственный онлайн-аукцион — Paddle8. У 40-летнего британца очень обширный список влиятельных друзей, среди которых — оскаровские лауреаты, мультимилионеры и супермодели, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

В прошлом году Александр был замечен в компании экс-президента США Барака Обамы. Также он вхож в королевскую семью, близко знаком с принцами Уильямом и Гарри.