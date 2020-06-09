«Платье в кружевах и помада цвета малины». В Японии в восторге от макияжа Загитовой

Японская версия журнала Elle Girl высоко охарактеризовала макияж фигуристки Алины Загитовой для короткой программы «Me Voy» прошлого сезона, сообщает фанатская страница фигуристки в Instagram.

— Движения Алины Загитовой полны невероятной гибкости и чрезвычайной решимости. Платье в кружевах и помада цвета малины — раскрывают женственную сторону спортсменки. Глубокий дымчатый взгляд завершает образ.

Натуральный макияж был мейнстримом последних лет, но с недавнего времени стало трендом фокусироваться на глазах и губах. Вместо красной помады можно использовать много других цветов, например, маковый или другие оттенки.

Это не первый раз, когда замечательные внешние данные Загитовой привлекают внимание крупных СМИ Азии. Недавно китайские издания China Times и United Daily News назвали девушку «русской красавицей» и «фарфоровой куклой».