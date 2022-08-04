Лопырева игриво оголила грудь на пляже в белом купальнике
Модель и телеведущая Виктория Лопырева выложила новое фото у себя в соцсетях.
Девушка опубликовала фотографию с пляжа в белом купальнике.
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
Ранее Лопырева выкладывала видео с отдыха в Турции, в котором она станцевала на яхте в коротких джинсовых шортах.
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