Лопырева игриво оголила грудь на пляже в белом купальнике

Модель и телеведущая Виктория Лопырева выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографию с пляжа в белом купальнике.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Ранее Лопырева выкладывала видео с отдыха в Турции, в котором она станцевала на яхте в коротких джинсовых шортах.