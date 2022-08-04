Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 13:36

Лопырева игриво оголила грудь на пляже в белом купальнике

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Модель и телеведущая Виктория Лопырева выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографию с пляжа в белом купальнике.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Ранее Лопырева выкладывала видео с отдыха в Турции, в котором она станцевала на яхте в коротких джинсовых шортах.

6
1
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Севастьянова выложила откровенное фото в красном платье
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости