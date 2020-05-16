«Горячая штучка». Новое фото фигуристки Степановой вскружило голову подписчикам
20:59
Серебряная призерка чемпионата Европы-2019 в танцах на льду Александра Степанова опубликовала новый пост в Instagram. 24-летняя фигуристка показала кадр из фотосессии.
На фото Степанова сидит на табуретке с опущенной головой в одном черном боди.
«Лучший способ взяться за что-то — перестать говорить и начать делать», — написала в Instagram Степанова.
«Горячая штучка», — написали в комментариях под фото спортсменки.
Александра выступает в паре с Иваном Букиным.
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