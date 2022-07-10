«Слишком горячо». Медведева показала очень откровенное фото в черном белье

Евгения Медведева показала очень откровенное фото в черном белье

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. Она предстала в откровенном образе в черном белье.

Евгения Медведева. Фото личные соцсети

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.