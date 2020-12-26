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Бузова и Соловьев изобразили ангелов на льду на шоу «Ледниковый период»

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото скриншот Первого канала
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев изобразили «ангелов» после завершения выступления на шоу «Ледниковый период».

Пара дошла до финала, а после выступления, давая интервью телеведущей Алине Загитовой, Бузова сказала: «С самого начала хотела это сделать». Они с Соловьевым выкатились в середину катка и стали «рисовать» ангелов.

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