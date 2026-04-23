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Хачанов сыграет с Уолтоном во втором круге «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев

Австралиец Адам Уолтон вышел во второй круг турнира категории ATP 1000 в Мадриде.

В первом круге он обыграл испанца Мартина Ландалусе со счетом 6:2, 6:3. В следующем матче Уолтон встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Француз Гаэль Монфис в первом круге уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи — 3:6, 4:6.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Адам Уолтон (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания, WC) — 6:2, 6:3

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:3, 6:4

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:4

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Гаэль Монфис
Карен Хачанов
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