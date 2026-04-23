Хачанов сыграет с Уолтоном во втором круге «мастерса» в Мадриде
Австралиец Адам Уолтон вышел во второй круг турнира категории ATP 1000 в Мадриде.
В первом круге он обыграл испанца Мартина Ландалусе со счетом 6:2, 6:3. В следующем матче Уолтон встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Француз Гаэль Монфис в первом круге уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи — 3:6, 4:6.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Адам Уолтон (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания, WC) — 6:2, 6:3
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:3, 6:4
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:4
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