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23 апреля, 18:03

Соболенко вышла во третий круг «тысячника» в Мадриде

Руслан Минаев

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге белоруска победила американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 36 минут.

Соперницей Соболенко станет Жаклин Кристьян из Румынии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Пейтон Стирнс (США) — 7:5, 6:3

Ангелина Калинина (Украина, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 23) — 6:4, 6:3

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Теннис
Арина Соболенко
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