Соболенко вышла во третий круг «тысячника» в Мадриде
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге белоруска победила американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 36 минут.
Соперницей Соболенко станет Жаклин Кристьян из Румынии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Пейтон Стирнс (США) — 7:5, 6:3
Ангелина Калинина (Украина, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 23) — 6:4, 6:3
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