Циципас сыграет с Бубликом во втором круге «мастерса» в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил американца Патрика Кипсона в матче первого круга турнира в Мадриде — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.
Во втором круге Циципас сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) — Патрик Кипсон (США, LL) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
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