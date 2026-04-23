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23 апреля, 19:04

Циципас сыграет с Бубликом во втором круге «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил американца Патрика Кипсона в матче первого круга турнира в Мадриде — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Во втором круге Циципас сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция) — Патрик Кипсон (США, LL) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

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Теннис
Александр Бублик
Стефанос Циципас
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