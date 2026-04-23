Димитров проиграл в первом круге «мастерса» в Мадриде

Болгарский теннисист Григор Димитров покинул турнир ATP 1000 в Мадриде.

В первом круге он уступил парагвайцу Адольфо Даниэлю Вальехо в двух сетах 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 35 минут.

Соперником 96-й ракетки мира станет американец Лернер Тьен.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4

Мартин Дамм (США, Q) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (9:7), 6:4

Мариано Навоне (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:4

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