Путинцева разгромила Блинкову в первом раунде турнира в Пекине
10:42
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла россиянку Анну Блинкову (6:0, 6:1) во первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай). Матч продолжался один час и 10 минут.
Соперницей Путинцевой в следующем раунде станет австралийка Эшли Барти.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:0, 6:1
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