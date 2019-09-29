Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    WTA

Путинцева разгромила Блинкову в первом раунде турнира в Пекине

10:42
Теги:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла россиянку Анну Блинкову (6:0, 6:1) во первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай). Матч продолжался один час и 10 минут.

Соперницей Путинцевой в следующем раунде станет австралийка Эшли Барти.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир