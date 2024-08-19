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Сегодня, 19:18

Потапова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Диан Парри в первом круге турнира в Кливленде — 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час и 8 минут.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Диан 3 эйса, 3 двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Диан Парри (Франция) — 6:3, 6:2

Анастасия Потапова
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