Потапова вышла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Диан Парри в первом круге турнира в Кливленде — 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час и 8 минут.
Россиянка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Диан 3 эйса, 3 двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 5) — Диан Парри (Франция) — 6:3, 6:2
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