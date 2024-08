Блинкова выбыла в первом круге турнира в Кливленде

Россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Синьюй Ван в первом круге турнира в Кливленде — 1:6, 1:6.

Матч длился 1 час 1 минуту. Блинкова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. У Ван — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей китаянки во втором круге станет победительница матча Катрина Скотт (США, WC) — Маккартни Кесслер (США, WC).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

