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Фонсека и Альтмайер проиграли Аррибажу и Оливетти в финале парного турнира в Галле

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский теннисист Жоау Фонсека и немец Даниэль Альтмайер уступили французскому дуэту Тео Аррибаж/Альбано Оливетти в финале турнира в Галле в парном разряде — 6:7 (2:7), 4:6.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 583 330 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — Даниэль Альтмайер/Жоау Фонсека (Германия/Бразилия) — 7:6 (7:2), 6:4

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Теннис
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