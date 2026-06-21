Фонсека и Альтмайер проиграли Аррибажу и Оливетти в финале парного турнира в Галле
Бразильский теннисист Жоау Фонсека и немец Даниэль Альтмайер уступили французскому дуэту Тео Аррибаж/Альбано Оливетти в финале турнира в Галле в парном разряде — 6:7 (2:7), 4:6.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 583 330 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — Даниэль Альтмайер/Жоау Фонсека (Германия/Бразилия) — 7:6 (7:2), 6:4
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