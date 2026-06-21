Чесноков считает, что российским теннисистам будет тяжело на Уимблдоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил форму российских теннисистов перед Уимблдоном.

«Пока что результаты наших теннисистов не очень высокие, мы практически нигде не видели их в решающих стадиях турниров. На Уимблдоне будет тяжело, так как там будет очень высокая конкуренция. С другой стороны, бывало, что лидеры толком не играли на травяных турнирах, а на Уимблдоне показывали великолепные результаты, так что посмотрим. На Уимблдоне всегда было много сенсаций», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Соревнования пройдут с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

Действующими победителями турнира в одиночном разряде являются итальянец Янник Синнер и полька Ига Свентек.