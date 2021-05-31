Медведев установил личный рекорд на «Ролан Гаррос». Первая победа за пять лет!

Матч против Александра Бублика продолжался всего чуть более полутора часов.

Открытый чемпионат Франции

Мужчины. Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:3, 7:5

Для лидеров российской сборной «Ролан Гаррос» только начинается — в понедельник Даниил Медведев пытался выиграть хотя бы один матч на французском турнире. Аслан Карацев и Андрей Рублев ждали своего часа — им играть только во вторник.

Четыре поражения подряд

Даниил Медведев и Александр Бублик встречались всего раз в своей карьере — в 2016 году россиянин легко обыграл представителя Казахстана в двух партиях. Но «Ролан Гаррос» — совершенно другое дело. Ни один из спортсменов далеко на этом турнире не заходил — Бублик довольствовался только вторым кругом, Медведев и вовсе не выиграл во Франции ни одного матча. В 2017 году Даниил провел здесь четыре матча и все проиграл.

Теннисисты чем-то похожи друг на друга — оба нещадно критикуют грунтовую часть сезона, называя медленные корты худшими в мире. Правда, Александр в последнее время негодует в принципе по поводу всего вида спорта. А вот Даниил не любит именно грунт — неудивительно, учитывая его статистику в этой части сезона. В этом году — три игры и всего одна победа.

У Бублика в этом году были неплохие результаты на грунте — в Мадриде он даже обыграл Дениса Шаповалова и Аслана Карацева и дошел до четвертьфинала. Правда, здесь все равно нельзя до начала игры делать вывод, кто из спортсменов является абсолютным фаворитом матча. Технически Медведев, который сейчас на второй позиции в рейтинге ATP. Но его откровенно плохая игра на грунте не оставляет шанса на какие-то окончательные прогнозы. Но все-таки можно было хотя бы представить, что Даня наконец поставит свой личный рекорд на «Ролан Гаррос» и выиграет хотя бы один матч.

Многообещающий старт первой ракетки России

Даже больше, чем самой игры, болельщики ожидали ярких эмоций от теннисистов — оба редко сдерживаются от их проявлений. Но начало матча на удивление выдалось абсолютно спокойным — Медведев просто проиграл два стартовых гейма, позволив Бублику сделать брейк. Но потом отыграл все преимущество казаха и упрочил свое лидерство в первом сете — четыре гейма подряд. Концовка получилась мощной для Дани — россиянин завершил сет брейком со счетом 6:3 всего за полчаса. Главное, не расслабляться в следующих партиях.

Во втором сете внезапно появились эмоции — Александр переживал из-за неудавшихся розыгрышей или, наоборот, бурно радовался прошедшим подачам и приемам. Расстраиваться точно было из-за чего — Медведев уверенно шел вперед, взяв четыре гейма подряд и не собираясь останавливаться. Но сделать это пришлось — Бублик внезапно проснулся, и соперники начали показывать зрелищный теннис с интересными ударами. Александр взял два гейма подряд и больше не позволял почти под ноль брать свои подачи россиянину. И все-таки Медведев не раскис в конце партии, как это бывает после отчаянного сопротивления оппонента на нелюбимом грунте, и практически довел сет до победы при счете 5:2. В упорной борьбе все-таки проиграл гейм, но, взяв свою подачу, с таким же результатом, что и в первом сете, закончил партию. Оставалось всего лишь взять одну для выхода во второй круг «Ролан Гаррос» — 2021.

Интрига в концовке матча

Всего один сет. Оказалось, что это очень много и игра может повернуться практически на 180 градусов. В начале партии Бублик берет гейм, Медведев догоняет. После достаточно равной борьбы при счете 4:3 Александр вдруг делает первый брейк в этой партии и выходит вперед. Неужели Медведев сдастся и не доведет преимущество в два сета до победы?

5:4 — достаточно опасно, если не собраться и не взять себя в руки. На выручку Даниилу приходит две подряд двойные ошибки Саши — невиданная щедрость со стороны соперника. Сделав обратный брейк, пришло время наверстывать упущенное на своей подаче и брать лидерство в сете в свои руки. Получилось — упорная борьба в следующих двух геймах и легкий выигрыш подачи под ноль. Есть первая победа Медведева на «Ролан Гаррос».

Конечно, игра оказалась не совсем такой, как все ожидали, — не было никаких швыряний ракеток, препирательств с судьями или случайных слов в сторону соперника. Моментами матч был очень ровным, иногда — за явным преимущество Медведева. Бублик мог взять третий сет, и неизвестно, что произошло бы дальше. Получилось то, что получилось, — личный рекорд Даниила и его обещание пройти во Франции как можно дальше и поддерживать нынешний уровень игры.