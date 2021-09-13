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В Госдуме написали министру спорта РФ о присвоении нового звания Даниилу Медведеву

11:37
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Это суперсобытие. Оно ничем не хуже, чем общее впечатление от Олимпиады. Огромная работа целой команды федерации тенниса. Это победа команды Шамиля Анвяровича Тарпищева. Я вижу, сколько времени и сил он тратит на развитие тенниса. Победа показывает, как развивается этот вид спорта. Другим видам надо брать пример с федерации тенниса. Мы гордимся целой группой наших потрясающих теннисистов. У России большое будущее. Я написал письмо министру, чтобы Даниилу присвоили новое звание. Весь мир сейчас говорит о Медведеве, о русском парне, который выиграл US Open», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

25-летний Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема».

Ранее в данном турнире побеждали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).

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Сергей Федоров все материалы автора

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