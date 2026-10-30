Шнайдер — о победе над Эалой в Токио: «Этот матч заслуживал быть финалом»

Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча турнира в Токио против филиппинки Александры Эалы.

Россиянка обыграла соперницу в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

«Этот матч заслуживал быть финалом. Это был безумный уровень тенниса с обеих сторон. Я не верила, что смогу вытащить эту победу, потому что она играла невероятно. Я просто напоминала себе бороться за каждое очко, и это окупилось», — приводит пресс-служба WTA слова Шнайдер.

В полуфинале турнира в Токио Шнайдер сыграет со словацкой теннисисткой Мией Поганковой.

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