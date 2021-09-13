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Татьяна Тарасова отреагировала на победу Даниила Медведева в финале US Open

11:51
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

«Большая победа для всех нас. Мы не приучены к большим триумфам в теннисе. Радуемся за своих! У нас тоже вчера были большие прокаты с мировыми рекордами, теперь радуемся за наш теннис. Это большая награда и радость для всех наших любителей тенниса. Не знаю, как для мировых, но для российских точно это счастливый момент. Живем с надеждой!» — сказала Тарасова «СЭ».

В ночь с 12 на 13 сентября 25-летний Медведев одержал победу в турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде впервые с 2005 года. Тогда это удалось сделать Марату Сафину на Australian Open.

Медведев — третий российский теннисист, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Помимо Сафина его выигрывал Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).

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Сергей Федоров все материалы автора

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