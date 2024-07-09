Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев против Синнера, Алькарас — Пол
Матчи 1/4 финала Уимблдона-2024.
Во вторник, 9 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером. Испанец Карлос Алькарас встретится с Томми Полом из США.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.30
Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) — не ранее 16.30
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 15.00
Ясмин Паолини (Италия) — Эмма Наварро (США) — не ранее 17.30
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