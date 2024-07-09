Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня проиграли чешке Барборе Крейчиковой и немке Лауре Зигемунд в третьем круге Уимблдона в парном разряде — 1:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

В следующем круге Крейчикова и Зигемунд встретятся с победительницами матча Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 8) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12) — 6:1, 6:2