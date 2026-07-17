Давидович Фокина проиграл Молчану в четвертьфинале турнира в Умаге

Словацкий теннисист Алекс Молчан переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокина в матче 1/4 финала турнира в Умаге — 3:6, 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 42 минуты. 28-летний словак подал 3 раза навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Следующим соперником Молчана будет босниец Дамир Джумхур.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Молчан (Словакия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 2) — 3:6, 6:1, 6:2