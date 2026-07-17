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Хачанов: «В детстве мечтал выиграть «Роллан Гаррос», но соглашусь на любой турнир «Большого шлема»

Александр Абустин
корреспондент

15-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился деталями подготовки к US Open и рассказал о целях на сезон.

— Как ты готовишься к US Open?

— Готовлюсь сейчас в Москве. Первую половину дня тренируюсь, во второй половине пью кофе. У нас есть программа на неделю, по три часа на корте. Но стараемся миксовать, поскольку давать только объем тяжело.

— Какое твое любимое покрытие?

— Думаю, хард. Оно универсальное. И мы большую часть времени проводим на нем. Хотя на грунте мне тоже нравится.

— Какой турнир «Большого шлема» хочешь выиграть?

— В детстве мечтал выиграть «Роллан Гаррос». Соглашусь на любой, конечно (Смеется.). Пусть будет «Роллан Гаррос».

— Какая у тебя цель на US Open?

— Цели всегда максимальные. Но я не люблю загадывать. Буду стараться сыграть на лучший результат.

— Планируете ли играть парные турниры?

— Да, будем играть с Рублевым. В Канаде и Цинциннати.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде), серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

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Теннис
Карен Хачанов
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