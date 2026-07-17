Рублев — о выходе в полуфинал турнира в Бостаде: «Отличное ощущение»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом (6:1, 6:2) в четвертьфинале турнира в Бостаде.

«Отличное ощущение — выйти в полуфинал этого турнира, тем более обыграть сложного соперника, с которым до этого встречался лишь однажды. Причем он меня до этого довольно легко обыграл, — цитирует ТАСС слова Рублева с пресс-конференции. — Для меня это было испытание, хороший тест. И я горжусь, что смог выиграть в двух сетах».

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Алехандро Табило (Чили) — Тиаго Тиранте (Аргентина).