Сизикова и Джейми Маррей проиграли во втором круге Australian Open в миксте

Россиянка Яна Сизикова и британец Джейми Маррей не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open-2024 в миксте.

Во втором круге они проиграли паре Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США) со счетом 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут.

В четвертьфинале турнира Дабровски и Лэммонс сыграют с австралийской парой Оливия Гадеки/Марк Полманс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США, 6) — Яна Сизикова/Джейми Маррей (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:4