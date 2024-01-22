Сизикова и Джейми Маррей проиграли во втором круге Australian Open в миксте
Россиянка Яна Сизикова и британец Джейми Маррей не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open-2024 в миксте.
Во втором круге они проиграли паре Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США) со счетом 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут.
В четвертьфинале турнира Дабровски и Лэммонс сыграют с австралийской парой Оливия Гадеки/Марк Полманс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Второй круг
Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США, 6) — Яна Сизикова/Джейми Маррей (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:4
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