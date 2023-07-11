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Сегодня, 21:46

Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Матч длился 2 часа 51 минуту.

Рублев сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. У Джоковича — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который был сильнее россиянина Романа Сафиуллина.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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