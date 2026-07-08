Определились все пары полуфиналистов Уимблдона

Стали известны все пары полуфиналистов Уимблдонского турнира в Лондоне.

В мужском одиночном разряде в полуфинале в первой паре сыграют первая ракетка мира Янник Синнер и серб Новак Джокович. Во второй — немец Александр Зверев с британцем Артуром Фери, который впервые в карьере прошел дальше второго круга на турнире «Большого шлема».

В женском одиночном разряде чешка Каролина Мухова встретится с американкой Коко Гауфф, а другая чешка Линда Носкова — с украинкой Мартой Костюк.

Пары полуфинала Уимблдона-2026:

Мужчины:

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)

Александр Зверев (Германия) — Артур Фери (Великобритания).

Женщины:

Каролина Мухова (Чехия) — Коко Гауфф (США)

Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).

Полуфинальные матчи у женщин пройдут в четверг, 9 июля. Мужчины сыграют 10 июля.