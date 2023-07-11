Звонарева вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде.
В третьем круге теннисистки победили американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:3.
В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — 6:3, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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