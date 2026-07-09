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Уимблдон, расписание и результаты 9-10 июля: Мухова обыграла Гауфф, Синнер против Джоковича и другие матчи 1/2 финала

Ана Горшкова
Корреспондент
Полуфиналы Уимблдона пройдут 9-10 июля.
1/2 финала Уимблдонского турнира.

В четверг, 9 июля, пройдут полуфиналы у женщин: Каролина Мухова обыграла Коко Гауфф (6:2, 1:6, 7:6 (12:10)), Марта Костюк против Линды Носковой.

10 июля в мужской сетке состоятся полуфинальные матчи: Янник Синнер — Новак Джокович, Артур Фери Александр Зверев.

1/2 финала

9 июля, четверг
Женщины

Каролина Мухова (Чехия) Коко Гауфф (США)

Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия)

10 июля, пятница
Мужчины

Янник Синнер (Италия) Новак Джокович (Сербия)

Артур Фери (Великобритания) Александр Зверев (Германия)

Уимблдон 2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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