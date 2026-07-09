Уимблдон, расписание и результаты 9-10 июля: Мухова обыграла Гауфф, Синнер против Джоковича и другие матчи 1/2 финала
1/2 финала Уимблдонского турнира.
В четверг, 9 июля, пройдут полуфиналы у женщин: Каролина Мухова обыграла Коко Гауфф (6:2, 1:6, 7:6 (12:10)), Марта Костюк против Линды Носковой.
10 июля в мужской сетке состоятся полуфинальные матчи: Янник Синнер — Новак Джокович, Артур Фери — Александр Зверев.
1/2 финала
9 июля, четверг
Женщины
Каролина Мухова (Чехия) — Коко Гауфф (США)
Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия)
10 июля, пятница
Мужчины
Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)
Артур Фери (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
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