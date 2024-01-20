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Сегодня, 12:22

Норри переиграл Рууда в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Британец Кэмерон Норри победил норвежца Каспера Рууда в третьем круге Australian Open — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Матч длился 3 часа 6 минут. Норри сделал за игру 11 эйсов и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Рууда — 19 эйсов и 1 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

19-й сеянный Норри обновил свой лучший результат в Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге британец сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Каспер Рууд
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