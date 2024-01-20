Норри переиграл Рууда в третьем круге Australian Open
Британец Кэмерон Норри победил норвежца Каспера Рууда в третьем круге Australian Open — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.
Матч длился 3 часа 6 минут. Норри сделал за игру 11 эйсов и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Рууда — 19 эйсов и 1 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
19-й сеянный Норри обновил свой лучший результат в Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге британец сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3
Источник: Сетка Australian Open
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