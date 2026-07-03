Кафельников — о вылете Медведева с Уимблдона: «Появился Сафиуллин, который его затмил»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет Даниила Медведева с Уимблдона.

Российский теннисист уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга (6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7).

«Абсолютно не понимаю, как можно вести в трех сетах и проиграть каждый из них. Я ждал Медведева в четвертом круге, но появился Рома Сафиуллин, который его затмил», — сказал Кафельников «СЭ».

В четвертом круге Штруфф сыграет против победителя матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом. 36-летний немец впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона.