Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:02

Джокович победил Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open-2025 обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. На счету 37-летнего Джоковича 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Испанец сделал 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Читайте также
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович выиграл третий сет и вышел вперед в матче против Алькараса на Australian Open
Зверев накричал на судью, который остановил розыгрыш из-за перышка на корте
Джокович забрал второй сет в матче против Алькараса на Открытом чемпионате Австралии
Алькарас выиграл первый сет в четвертьфинале против Джоковича на Australian Open
Джокович взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с Алькарасом на Australian Open
Зверев вышел на первое место в истории по победам на Australian Open среди немецких теннисистов
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты матчей 22 января: Синнер — Де Минаур, Свентек — Наварро и другие
Джокович — о победе над Алькарасом на Australian Open: «Один из моих самых эпичных матчей»
Джокович стал первым теннисистом, который в 50-й раз вышел в полуфинал в турнирах «Большого шлема»
Янчук верит в победу Андреевой и Шнайдер на Australian Open-2025
Джокович выиграл третий сет и вышел вперед в матче против Алькараса на Australian Open
Янчук — о поведении Соболенко: «Стоит сдерживаться и вести себя пристойно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янчук верит в победу Андреевой и Шнайдер на Australian Open-2025

Джокович стал первым теннисистом, который в 50-й раз вышел в полуфинал в турнирах «Большого шлема»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости