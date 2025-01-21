Джокович победил Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open-2025 обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. На счету 37-летнего Джоковича 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Испанец сделал 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4