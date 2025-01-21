Джокович стал первым теннисистом, который в 50-й раз вышел в полуфинал в турнирах «Большого шлема»

Серб Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, кому удалось 50 раз выйти в полуфинал турниров «Большого шлема», сообщает Opta.

Подобное не удавалось ни одному из мужчин-теннисистов. Этого добивалась только американка Крис Эверт, 52 раза выходившая в полуфиналы.

21 января 37-летний теннисист обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.