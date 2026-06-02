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Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Алина Савинова

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд завершили выступление на парном турнире «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале соревнований спортсменки уступили Луизе Стефани из Бразилии и канадке Габриэле Дабровски — 4:6, 5:7.

Матч длился 1 час 54 минуты. Звонарева и Зигемунд 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 1. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Стефани и Дабровски сыграют в полуфинале против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

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Теннис
Ролан Гаррос
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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