Андреева с «баранкой» победила Кирстю и второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции-2026.

В 1/4 финала турнира 19-летняя спортсменка в двух сетах победила румынку Сорану Кирстю — 6:0, 6:3.

Встреча длилась 57 минут. За игру россиянка 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2024 году на этой стадии она уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6). Следующей соперницей россиянки на турнире станет победительница матча Элина Свитолина — Марта Костюк (обе — Украина).

Для 36-летней Кирсти этот Открытый чемпионат Франции стал последним в карьере. Спортсменка проводит последний сезон в WTA-туре.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 8) — Сорана Кирстя (Румыния, 18) — 6:0, 6:3

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