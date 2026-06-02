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Андреева с «баранкой» победила Кирстю и второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции-2026.

В 1/4 финала турнира 19-летняя спортсменка в двух сетах победила румынку Сорану Кирстю — 6:0, 6:3.

Встреча длилась 57 минут. За игру россиянка 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2024 году на этой стадии она уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6). Следующей соперницей россиянки на турнире станет победительница матча Элина Свитолина — Марта Костюк (обе — Украина).

Для 36-летней Кирсти этот Открытый чемпионат Франции стал последним в карьере. Спортсменка проводит последний сезон в WTA-туре.

Мирра Андреева.Мирра Андреева с «баранкой» вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»! Для этого ей понадобилось меньше часа

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 8) — Сорана Кирстя (Румыния, 18) — 6:0, 6:3

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Сорана Кирстя
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