Мария Шарапова приехала на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова приехала на «Ролан Гаррос» — 2026.

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции опубликовала фото победительницы пяти турниров «Большого шлема», которая прибыла в Париж.

«С возвращением, Мария Шарапова», — подписала пресс-служба «Ролан Гаррос» фотографию Шараповой в соцсетях.

Шарапова дважды побеждала на Открытом чемпионате Франции: в 2012 и 2014 годах.

В 2026 году «Ролан Гаррос» проходит с 18 мая по 7 июня. 1 июня в полуфинал турнира вышла россиянка Мирра Андреева, которая в двух сетах обыграла румынку Сорану Кирстю (6:0, 6:3) в четвертьфинале.

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