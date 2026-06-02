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2 июня, 18:22

Мария Шарапова приехала на «Ролан Гаррос»

Сергей Филин
Мария Шарапова.
Фото Getty Images

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова приехала на «Ролан Гаррос» — 2026.

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции опубликовала фото победительницы пяти турниров «Большого шлема», которая прибыла в Париж.

«С возвращением, Мария Шарапова», — подписала пресс-служба «Ролан Гаррос» фотографию Шараповой в соцсетях.

Шарапова дважды побеждала на Открытом чемпионате Франции: в 2012 и 2014 годах.

В 2026 году «Ролан Гаррос» проходит с 18 мая по 7 июня. 1 июня в полуфинал турнира вышла россиянка Мирра Андреева, которая в двух сетах обыграла румынку Сорану Кирстю (6:0, 6:3) в четвертьфинале.

Мирра Андреева.Мирра Андреева с «баранкой» вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»! Для этого ей понадобилось меньше часа

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Теннис
Ролан Гаррос
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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