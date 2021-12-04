Хачанов и Карацев проиграли Кравицу и Пюцу в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса

Сборная Германии одержала первую победу в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса против России.

В парной игре россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов проиграли паре Кевин Кравиц/Тим Пюц — 6:4, 3:6, 4:6. Россияне уже обеспечили себе победу благодаря двум выигрышам в одиночных матчах. Счет матча — 2:1 в пользу России.

В финале россияне сыграют со сборной Хорватии.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал (Мадрид)

Россия — Германия — 2:1

Аслан Карацев/Карен Хачанов — Кевин Кравиц/Тим Пюц — 6:4, 3:6, 4:6