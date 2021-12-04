Даниил Медведев: «Неприятно не иметь шанса поднять свой флаг и услышать гимн страны»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о выступлении команды на Кубке Дэвиса без флага и гимна.

«Я могу говорить только за себя. Когда я нахожусь на корте, я знаю, какую страну представляю. Я знаю, что такое мой национальный гимн. Конечно, это неприятно — не иметь шанса поднять свой флаг и услышать свой гимн, находясь в финале, неважно, выиграв или проиграв. Но это все то же соревнование — Кубок Дэвиса. Я все еще играю за ту же страну. Если мы выиграем, мы все будем разочарованы мелкими деталями, но в то же время победа есть победа. Так что на самом деле это не влияет на выступление на корте. Надеюсь, это поможет нам победить», — сказал Медведев по ходу пресс-конференции.

Благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева в матче против немецких теннисистов сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Хорватии.