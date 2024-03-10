Джокович победил Вукича и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге спортсмен победил австралийца Александара Вукича в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:3.
Соперником Джоковича в третьем круге станет итальянец Лука Нарди.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Вукич (Австралия) — 6:2, 5:7, 6:3
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