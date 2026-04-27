Даниил Медведев пойдет на «Атлетико» — «Арсенал», только если до того вылетит с Madrid Open

Десятая ракетка мира и болельщик «Баварии» Даниил Медведев, вышедший в 1/8 финала Madrid Open, ответил на вопрос обозревателя «СЭ» о том, собирается ли он в случае приемлемого календаря сходить в среду на полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал».

— Я, кстати, даже не подумал, что они в Мадриде первый матч играют, — сказал Медведев. — А про расписание все легко. Если я до того проиграю, то, наверное, действительно пойду, потому что матч хороший. Если выиграю, то не пойду, а буду готовиться к своим матчам. Это всегда так. Я люблю такие ситуации. Конечно, предпочитаю победить и не ходить на «Атлетико» — «Арсенал».

В понедельник, 27 апреля, Медведев победил норвежца Николая Будкова Кьера (6:3, 6:2) в третьем круге Madrid Open. В 1/8 финала турнира россиянин сыграет против победителя встречи Даниэль Вальехо — Флавио Коболли.