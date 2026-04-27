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27 апреля, 19:17

Медведев повторил достижения Джоковича, Димитрова и Зверева на «мастерсах»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Николая Будкова Кьера (6:3, 6:2) в третьем круге турнира в Мадриде.

30-летний спортсмен стал четвертым действующим игроком, которому удалось одержать 10 и более побед на всех девяти турнирах серии «мастерс». Он повторил достижения серба Новака Джоковича, немца Александра Зверева и болгарина Григора Димитрова.

Наибольшее количество побед у Медведева в Индиан-Уэллсе — 25. В Майами россиянин выиграл 19 матчей, в Цинциннати — 15, в Канаде и Шанхае — по 14, а в Париже — 12. На «мастерсах» в Монте-Карло, Риме и Мадриде он одержал по 10 побед.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и парагвайцем Адольфо Даниэлем.

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Теннис
Даниил Медведев
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